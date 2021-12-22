Собянин: Система столичного здравоохранения показала свою способность к противостоянию пандемии

Без медицинской помощи не остался ни один москвич, заболевший ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичная система здравоохранения доказала свою способность противостоять пандемии коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 22 декабря во время ежегодного отчета перед депутатами Московской городской Думы.

- Москва живет. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии, - отметил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием и для простых горожан, и для бизнес-сообщества Москвы. Коронавирусом в столице переболели более 2 миллионов человек.

- Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом, – заключил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что без медицинской помощи не остался ни один москвич, заболевший ковидом. При этом в столице была сохранена служба оказания плановой медицинской помощи.