Собянин: В 2022 году будет расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологией

В Москве в 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов, больных онкологией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов, больных онкологией. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду, 22 декабря во время ежегодного отчета в Московской городской думе.

- Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие десятью различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов, - сказал Сергей Собянин.

Глава города отметил, что первым большим проектом станет реконструкция Боткинской больницы, а также других медицинских учреждений. В сентябре 2021 года была завершена модернизация трех корпусов московской Боткинской больницы, в одном из них откроется центр амбулаторной онкологической помощи. Следующим этапом реализации программы комплексного развития Боткинской больницы, рассчитанным на 2022-2023 годы, станет капитальный ремонт еще пяти корпусов. В этом году также завершается реконструкция еще двух онкологических амбулаторных центров – Городской клинической больницы № 40 и Городской клинической онкологической больницы №1.