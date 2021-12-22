Сергей Собянин отметил социальную направленность городского бюджета на 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное в столичном бюджете на 2022 год – социальная направленность. Об этом в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе заявил мэр города Сергей Собянин.

«В бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на 9,1%. Бюджет развития тоже был увеличен и составляет порядка 40% расходной части», - заявил градоначальник.

Помимо этого Сергей Собянин добавил, что в текущем году рост доходов бюджета может составить на 20% больше, чем в докризисном 2019 году.

Добавим, Правительство Москвы регулярно производит индексацию мер социальной поддержки. В частности, в период 2018-2021 годах размер минимальной пенсии в столице вырос на 40%. Более того, с 1 января 2022 года этот показатель увеличится еще на 4,8% к уровню 2021 года и составит 21 193 рубля.

На индексацию в следующем году предусмотрены дополнительные бюджетные средства в сумме 13,8 млрд рублей, в том числе на индексацию доплаты к пенсии – 4,9 млрд рублей.