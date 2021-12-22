Соцопрос: россияне до сих пор считают актуальным творчество российской рок-группы «Земляне»

Фото пресс-службы группы «Земляне»

Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди жителей России о творчестве известной советской, российской рок-группы «Земляне». Как выяснилось, о музыкальных произведениях музыкантов знает большинство наших соотечественников – 64 процента. Также социологам стало известно, что почти треть опрошенных, имеют некоторое представление и об истории прославленного коллектива. А вокально-инструментальный ансамбль «Земляне» был создан ещё в далёком уже 1978 году.

С точки зрения трёх четвертей опрошенных, советский хит "Трава у дома" продолжает оставаться актуальным до сих пор. А почти десять процентов уверены, что песня обрела второе дыхание и стала даже ещё более популярной среди слушателей.

Основная масса респондентов (66%) воспримет положительно, если «Земляне» решат выпустить свой новый альбом, и с удовольствием его послушают. Уровень исполнительского мастерства и креативность музыкантов вызывает у аудитории позитивные эмоции, поэтому 53% опрошенных считают, что на российской эстраде должно быть больше таких групп как «Земляне».

Социологи из ВЦИОМ проводили опрос с помощью телефонных интервью. Респондентами выступили 1600 жителей страны. В выборке были представлены все федеральные округа и не менее 80 регионов.