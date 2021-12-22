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Москва22 декабря 2021 10:36

Собянин: Рост инвестиций в Москве за девять месяцев 2021 года составил почти 22%

Также в городе наблюдается рост оборотов торговли
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Собянин рассказал о росте инвестиций в Москве

Собянин рассказал о росте инвестиций в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рост инвестиций в Москве за девять месяцев 2021 года составил 21,9%. Об этом в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Столкнувшись с ковидным кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций, развитием инфраструктуры, а также адресной поддержкой бизнеса и горожан. <…> По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций составил 21,9%», - заявил мэр города.

Сергей Собянин добавил, что в период с января по сентябрь 2021 года рост производства в обрабатывающих отраслях составил 23,4%, а рост оборотов торговли - 11,8%.

При этом безработица в столице, по словам градоначальника, сократилась в шесть раз по сравнению с максимум прошлого года.

Отмечается, что в целом по итогам 2021 года экономика Москвы превысила уровень «доковидного» 2019 года.