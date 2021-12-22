Собянин: В 2023-2024 годах будут открыты еще два новых диаметра наземного метро

По московским диаметрам курсируют современные поезда «Иволга». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице в 2023-2024 годах откроются еще два новых диаметра наземного метро: движение поездов начнется по МЦД-3 и МЦД-4. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал 22 декабря, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы.

- В 2023-2024 годах будут открыты два новых диаметра наземного метро - МЦД-3 и МЦД-4, - сообщил Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что с 2011 года в столичной подземке было открыто 100 новых станций метро и МЦК.

- Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра - наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена, - рассказал Сергей Собянин.

В начале декабря президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу десять новый станций столичного метро. Движение поездов началось по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской». Открывшийся участок Большой кольцевой линии включает станции метро «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». С их вводом в столичной подземке был установлен исторический рекорд: впервые с 1935 года в московском метро было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно.

Протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров. На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность оставляет 70%. Ожидается, что полностью кольцо метрополитена замкнется в 2023 году.