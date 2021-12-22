Собянин: По итогам года в Москве построят около 7 млн квадратных метров жилья

В рамках реновации в Москве будет построено 40,2 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве по итогам 2021 года будет построено около 7 миллионов квадратных метров жилья, что станет рекордом за всю историю города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 22 декабря, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы.

- В 2021 году в Москве будет возведено более 7 миллионов квадратных метров жилья. Это в два раза больше, чем, скажем, в 2014, 2015, 2012 году. Это рекорд за всю историю города, - отметил глава столицы.

По словам Собянина, нарастить объемы строительства жилья удалось за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий, а также федеральных программ льготного ипотечного кредитования.

- В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города, - отметил мэр столицы.

Глава города подчеркнул, что программа реновации и создания комфортной среды в обновляемых кварталах в этом году была успешно реализована, и эта работа будет продолжена в новом году. С начала запуска реновации в новые многоэтажки переехали или готовятся к переезду жители 401 дома. На сегодняшний день 66 старых зданий демонтированы по технологии умного сноса. В основном это пятиэтажные дома, построенные 50-70 лет назад. Технология их строительства устарела настолько, что капитальный ремонт таких домов не решил бы проблему – их состояние все равно продолжало бы ухудшаться.

Сергей Собянин пообещал, что график переселения жителей по программе реновации будет строго соблюдаться.

- Стройка разворачивается и масштабируется с каждым годом. В этом году по программе реновации будет введено уже больше 2 миллиона квадратных метров. Темпы будут ежегодно наращиваться, и я уверен, что мы тот график, который с москвичами обсудили, будем выдерживать, - рассказал глава столицы депутатам Мосгордумы.

По словам мэра, уже к концу этого года 50 тысяч москвичей получат новые квартиры. Всего в программу реновации жилищного фонда в Москве включены 5 175 домов – это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров, в которых сейчас проживает примерно 1 миллион горожан. Для реализации программы подобраны 534 стартовые площадки общей мощностью 8,5 миллионов квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

Всего в рамках реновации будет построено 40,2 миллионов квадратных метров жилья. Планируется, что в 2020-2024 годах в новые дома переселят 189 тысяч человек, в 2025-2028 годах - 368 тысяч горожан, в 2029-2032 годах - 424 тысячи человек. Кроме того, в столице будет возведено 7,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, в том числе 800 социальных объектов.