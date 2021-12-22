Собянин: Москве половина старшеклассников уже обучается в предпрофессиональных классах

Собянин рассказал об изменениях в столичных школах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство столичных старшеклассников в Москве получат возможность обучаться в предпрофессиональных классах. На сегодняшний день такое обучение получают уже половина учащихся старшей школы. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы во всех районах города. В планах - предоставить эту возможность большинству учащимся старших классов», - сообщил мэр.

Градоначальник отметил, что сейчас к проекту предпрофессиональных классов подключились уже более 400 городских школ.

Собянин добавил, что немало новаций в текущем году произошло и в Московской электронной школе. Так. Благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами страны в библиотеке МЭШ появилось 45 тысяч качественных учебных материалов, которые пользуются спросом не только у школьников, но и учителей.

В будущем в столице планируется обеспечить возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика. В программе будут учитываться интересы, таланты и возможности школьников.