В Москве запустят аналог программы реновации для промзон

Собянин рассказал об аналоге программы реновации для промзон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве запустят аналог программы реновации для нерационально используемых промзон. Об этом в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме сообщил Сергей Собянин.

«Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы уже приступили», - заявил градоначальник.

Сергей Собянин уточнил, что для реализации проекта будет привлечено семь триллионов рублей инвестиций. Новая программа по реорганизации городского пространства позволит создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а жителям районов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) найти комфортное жилье.

По словам мэра, жители районов за пределом ТТК получат выбор: продолжать ездить на работу в центр или устроиться недалеко от дома.

«Кроме того, в ближайшие годы мы продолжим реализацию уникальных градостроительных проектов: создание Национального космического центра на территории завода имени М.В. Хруничева, реорганизация промзоны «ЗИЛ», строительство нового кампуса МГТУ им. Баумана и другие», – добавил мэр.