Собянин: Москвичи будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома

По словам Сергея Собянина, в Москве откроются около 30 новых поликлиник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители города в каждом районе Москвы будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома, рассказал Сергей Собянин. Глава столичного правительства в среду, 22 декабря выступил с традиционным ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы. Мэр Москвы рассказал об итогах работы городских властей за 2021 год и планах на 2022 год. Тема развития здравоохранения в этих проектах занимает одно из приоритетных мест.

По словам Сергея Собянина, в Москве откроются около 30 новых поликлиник. Медицинские учреждения появятся прежде всего в тех районах города, где в них ощущается особенно острая потребность.

- Будет открыто порядка 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает, - сообщил мэр города, отметив, что новые медицинские учреждения сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в Москве.

- После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это таких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ: «Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику», - рассказал глава города.

В этом году в Москве были модернизированы Центр имени Логинова, инфекционная больница № 1, больница святого Владимира и многопрофильная больница в Коммунарке, появились новые корпуса скорой помощи в пяти городских больницах. Сергей Собянин подчеркнул, что городские власти считают главным приоритетом своей работы развитие здравоохранения.

- Прежде всего, это программа внедрения нового московского стандарта качества амбулаторной помощи: недавно мы увеличили количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий – это почти половина всего существующего амбулаторного фонда, – сообщил мэр в своем ежегодном отчете.

Городская программа капитального ремонта поликлиник будет полностью завершена в 2024 году. За эти годы власти Москвы реконструируют около 200 медучреждений. Кроме зданий столичное здравоохранение обновляет оборудование и методики лечения, повышает квалификацию кадров.

Руководитель московского правительства подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием и для простых горожан, и для бизнес-сообщества Москвы. Коронавирусом в столице переболели более 2 миллионов человек.

- Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом, – поблагодарил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что без медицинской помощи не остался ни один москвич, заболевший коронавирусом. При этом в столице была сохранена служба оказания плановой медицинской помощи. Сергей Собянин также сообщил, что в Москве в 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов, больных онкологией.

- Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие десятью различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов, - рассказал Сергей Собянин.