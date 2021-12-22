Сергей Собянин рассказал о планах переселения по программе реновации в Москве

Сергей Собянин рассказал о программе реновации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

График переселения москвичей по программе реновации будет выдержан. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой рассказал мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что в ближайшие годы темпы строительства новых домов в рамках программы будут только расти.

«Стройка разворачивается и масштабируется с каждым годом. В этом году по программе реновации будет введено уже больше 2 млн кв. м. Темпы будут ежегодно наращиваться, и я уверен, что мы тот график, который с москвичами обсудили, будем выдерживать», - заявил Собянин.

Градоначальник добавил, что к концу 2021 года в Москве 50 тысяч жителей получат новые квартиры.

Напомним, в программу реновации жилищного фонда в Москве включены 5 175 домов. Это порядка 350 тысяч квартир, в которых проживает около миллиона горожан.