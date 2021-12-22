Сергей Собянин: С 2010 года в Москве отреставрировали 1700 памятников архитектуры

Сергей Собянин рассказал о реставрация памятников архитектуры Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние 11 лет в Москве отреставрировали 1,7 тысячи памятников архитектуры. Об этом в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме сообщил мэр города Сергей Собянин.

Кроме того градоначальник добавил, что статус памятника архитектуры был присвоен еще 500 городским объектам.

«Реконструированы фасады исторических зданий, которые составляют целые комплексы, благоустроены исторические улицы, город выглядит совершенно по-другому», - рассказал мэр.

Собянин добавил, что сейчас перед городской администрацией стоит задача отреставрировать все аварийные объекты в Москве. Тем более что сохранение исторического облика города важно самим жителям.

«Многие памятники, такие шедевры, как Северный речной вокзал, объекты ВДНХ и целый ряд других, находились в аварийном состоянии и под угрозой потери вообще. Нами была развернута колоссальная работа по сохранению исторического наследия, беспрецедентная за всю историю Москвы», - добавил Сергей Собянин.