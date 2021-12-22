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Общество22 декабря 2021 11:46

Собянин одобрил еще четыре проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

Четыре строительных проекта, реализуемые за пределами Третьего транспортного кольца, получили статус инвестиционных
Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще четыре проекта по созданию рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца одобрены в Москве. Об этом 22 декабря сообщил официальный сайт мэра столицы.

- Четыре строительных проекта, реализуемые за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), получили статус инвестиционных. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, - говорится в сообщении.

Инвесторы собираются построить более 261 тысячи квадратных метров недвижимости, а также создать около 6,7 тысяч рабочих мест. Общие инвестиции в эти проекты составят около 21,7 миллиардов рублей. Так, например, в рамках проекта строительства транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» будет сооружен торгово-развлекательный комплекс площадью 49 тысяч квадратных метров. В новым торговом центре найдут работу 1600 сотрудников. Еще 1500 рабочих мест появятся в офисном здании, которое будет простроено возле деревни Захарково в Кунцевском районе Западного административного округа Москвы. Площадь объекта составит 17,9 тысяч квадратных метров.

- Кроме того, будут построены четыре школы и четыре детских сада, что создаст 750 рабочих мест. Учреждения появятся в ТиНАО в деревне Саларьево (поселение Московский) и возле деревни Николо-Хованское (поселение Сосенское), на Ильменском проезде (район Западное Дегунино, САО) и на Озерной улице (район Очаково-Матвеевское, ЗАО). Площадь этих объектов составит 121,2 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении пресс-службы мэра Москвы.

Кроме того, около деревни Шахово в ТиНАО (поселение Краснопахорское) появится технологический промышленный парк площадью 73,2 тысячи квадратных метров. В нем будет создано еще 2,8 тысячи рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более половины объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов. Около 60% больниц и поликлиник, появившихся в Москве за 10 лет, были построены за счет частных инвестиций.

- В Москве ведется большое строительство медицинских учреждений, зданий, сооружений. Сегодня в стройке, проектировании находится около миллиона квадратных метров - поликлиники, больницы, скоропомощные корпуса, - рассказал Сергей Собянин. - Конечно, очень важно, что помимо вложений государства вкладывают в медицину и частные инвесторы, создавая новое качество, новый уровень медицинского обслуживания, ну, и создавая разнообразие медицинских услуг с правом выбора для гражданина, где получать эти услуги.

Сергей Собянин также рассказал, что в Москве запустят аналог программы реновации для нерационально используемых промышленных зон. Об этом мэр столицы сообщил 22 декабря в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой.

- Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы уже приступили, – сообщил мэр столицы.

По словам главы города, для реализации проекта планируется привлечь около 7 триллионов рублей инвестиций. Это позволит создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а жителям районов за пределами Третьего транспортного кольца найти комфортное жилье.