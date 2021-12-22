Депутат Мосгордумы Киселева: Портал открытых данных поможет найти елочный базар и пункт утилизации деревьев

С 20 декабря в Москве открылись более 240 елочных базаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портал открытых данных правительства Москвы поможет жителям города в предновогодних хлопотах. Например, на нем можно найти ближайший к дому елочный базар или пункт утилизации деревьев. Об этом 22 декабря рассказала депутат Московской городской думы Мария Киселева.

- Красивая традиция ставить дома натуральную елку остается популярной несмотря на распространение деревьев из искусственных материалов. Главное – выбирать елку у проверенного продавца, чтобы быть уверенным в ее происхождении, - советует Мария Киселева. - Не менее важно правильно утилизировать дерево после торжеств. Москва дает возможность проводить новогодние праздники не только весело, но и экологически грамотно. Даже если вы выбрали совсем небольшое дерево или несколько еловых веток, не ленитесь отнести их в переработку – этим вы поможете и городу, и природе. Уже многие ваши сознательные соседи поступают именно так.

С 20 декабря во всех районах Москве открылись более 240 елочных базаров. Чтобы не нарваться на браконьерски вырубленные деревца, обращайте внимание на места, где подаются елки. Настоящие елочные базары красочно оформлены, хорошо освещены и специально огорожены. Дизайн их оформления не менялся с 2015 года, и за это время стал легко узнаваем москвичами. На видном месте должна быть вывешена вся информация о продавце: юридический адрес организации, информация о режиме работы, стоимость елок и телефоны органов государственного контроля и надзора: управы района города Москвы, префектуры административного округа, управления столичного Роспотребнадзора.

- Так москвичи могут быть уверены, что покупают качественные товары у проверенных продавцов. Кроме того, в этом году елочные базары отмечены на онлайн-карте на портале data.mos.ru, так что москвичи смогут заранее выбрать подходящую удобно расположенное место продажи около дома, - рассказала депутат Мария Киселева.

После новогодних каникул елку лучше не выбрасывать, а отнести и сдать в специальные пункты приема - отслужившие свое деревца еще могут принести большую пользу. Пункты приема «Елочный круговорот» откроются в разных районах Москвы со 2 января, всего таких точек в городе будет 534. Новогодняя акция «Елочный круговорот» проводится в Москве уже в шестой раз. Еще 11 пунктов приема деревьев разместят на природных территориях.

- Сдать дерево на утилизацию можно будет уже 2 января. Это удобно, например, для тех, кто уезжает сразу же после Нового года и не хочет оставлять елку осыпаться к квартире. Пункты приема будут работать до 20 февраля, - рассказала Мария Киселева.

Из отслуживших свое деревьев сделают щепу. Этот материал потом будет использован в зоопарках для подсыпки в вольерах животных, а также для создания экологических троп.

- Места размещения пунктов приема елок жители столицы выбрали в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Полный адресный перечень опубликован на портале открытых данных правительства Москвы в разделе «Пункты приема на утилизацию деревьев по программе «Елочный круговорот», - сообщила Мария Киселева.