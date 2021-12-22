Главврач ГКБ №67: Москва очень ответственно подошла к организации вакцинации против COVID-19

Главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода считает, что помощь больным с COVID-19 организована в Москве на самом высоком уровне. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве заранее и своевременно проводятся все необходимые мероприятия по борьбе с коронавирусом, считает главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода. По его мнению, медицинская помощь больным с COVID-19 организована на самом высоком уровне. Ни он, ни его коллеги во время пандемии ни разу не испытывали дефицита лекарств или защитных средств.

- Помощь, которая оказывается в Москве заболевшим коронавирусной инфекцией, можно оценить как помощь на самом высоком уровне. Причем это касается как лечебных мероприятий, так и социальных. Это не только мое личное мнение, это мнение пациентов, которым оказывается помощь. Москва заблаговременно и своевременно проводила все мероприятия. Мы, врачи, ни разу не испытывали никакого дефицита ни в чем: ни в лекарственных средствах, ни в средствах защиты. Причем это началось с самого первого дня пандемии. И в этом огромная заслуга непосредственно мэра Москвы, прежде всего, и всего правительства, которое работает под его руководством, - рассказал Андрей Шкода в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Главный врач больницы №67 считает, что власти Москвы также ответственно отнеслись и к организации вакцинации. Для него, как для медика, абсолютно ясно, что прививка – это единственный шанс справиться с пандемией.

- И к сожалению, только наши люди каким-то образом все время подвергают сомнению процесс вакцинации. На самом деле любая пандемия заканчивается вакцинацией. Поэтому надо как можно быстрее и как можно больше проводить прививочную кампанию. Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше у нас будет жертв, тем быстрее мы поборем пандемию, - подчеркнул эксперт.

Андрей Шкода уверен, что в борьбе с коронавирусом большую роль сыграли резервные госпитали, которые были оперативно развернуты в столице. Благодаря им в городе была полностью сохранена плановая медицинская помощь.

- Резервные госпитали в Москве позволили оказывать помощь нековидным пациентам. Это было очень правильное и своевременное решение, принятое правительством. Никто не пострадал: ни онкологические больные, ни пациенты, которым нужно было проводить плановую помощь. Поэтому эти резервные госпитали взяли на себя этот удар. И это была абсолютно верная позиция, - подчеркнул медик.

Ранее Сергей Собянин отметил, что столичная система здравоохранения доказала свою способность противостоять пандемии коронавируса. Об этом мэр Москвы заявил 22 декабря во время ежегодного отчета перед депутатами Московской городской Думы.

- Москва живет. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии, - отметил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием и для простых горожан, и для бизнес-сообщества Москвы. Коронавирусом в столице переболели более 2 миллионов человек. Мэр напомнил, что без медицинской помощи не остался ни один москвич, заболевший ковидом. При этом в столице была сохранена служба оказания плановой медицинской помощи.

- Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом, – заключил Сергей Собянин.