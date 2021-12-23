Владимир Ефимов: Самозанятые Москвы в ноябре перечислили в бюджет рекордные 533 миллионов рублей налогов

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В ноябре самозанятые перечислили в бюджет Москвы 533,8 миллиона рублей налога на профессиональный доход. Сумма стала рекордной за все время действия этого налогового режима. Всего с начала 2021 года самозанятые уплатили 4,2 миллиарда рублей налога, что в 4,4 раза превышает поступления января-ноября прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На 1 декабря в Москве зарегистрированы 831,8 тысячи самозанятых – 23 процента от общего количества плательщиков налога на профессиональный доход в России, - отметил заммэра. - В ноябре их число выросло на пять процентов, а с начала 2021 года на 74 процента».

Сегодня чаще всего самозанятые занимаются такой работой, которую указали при регистрации, как доставка, строительство, аренда квартир, маркетинг и реклама.

«Суммарный доход самозанятых Москвы с начала 2019 года и до 1 декабря 2021 года составил 290 миллиардов рублей – 38 процентов от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Средний размер чека в ноябре 2021 года достиг 2 497 рублей, увеличившись по отношению к январю этого года на 31 процент, а по отношению к ноябрю 2020 года – на 39 процентов. Прирост чеков в ноябре этого года составил 5,6 миллиона штук – почти на треть больше, чем в ноябре 2020 года».

Напомним, самозанятыми могут стать жители, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет четыре процента от суммы полученного дохода, шесть процентов – при работе с ИП и компаниями.

Самозанятые в Москве получают поддержку от города, в том числе им помогает цифровая экосистема «Все о самозанятости от А до Я», которую разработало ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

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