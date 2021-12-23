Владимир Ефимов: Инвестиции резидентов технополиса «Москва» в производство лекарств и медизделий выросли в 3,2 раза

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Производители фармпрепаратов и медицинских изделий особой экономической зоны «Технополис “Москва”» за три квартала 2021 года нарастили инвестиции более чем в три раза по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые три квартала 2021 года резиденты кластера медицинских технологий ОЭЗ Москвы инвестировали в создание и развитие своих производств более 13 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Это в 3,2 раза больше аналогичного периода прошлого года, когда объем вложений составил порядка четырёх миллиардов рублей. Всего за время работы в особой экономической зоне Москвы предприятия кластера вложили около 20,3 миллиарда рублей, уже более чем на 80 процентов выполнив заявленные в бизнес-планах объемы инвестиций».

Резидентами технополиса «Москва» стали уже 18 компаний, которые работают в сфере медицинских технологий. Их специализация - разработка и выпуск фармацевтических препаратов (в том числе жизненно важных), медицинского оборудования и изделий.

«В этом году резиденты кластера значительно нарастили численность персонала, - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - За девять месяцев 2021 года количество рабочих мест увеличилось на 870, это почти в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. А за все время работы здесь было создано свыше 1,3 тысячи рабочих мест».

Кроме того, продолжается увеличение выпуска продукции. С января по сентябрь 2021 года фармацевтические компании и производители изделий медицинского назначения в совокупности нарастили объемы в 3,7 раза.

«Всего участники кластера за годы работы в статусе резидентов ОЭЗ произвели продукции почти на 7 миллиардов рублей. Лидерами по выпуску товаров выступают производители оборудования для оказания первой и скорой медицинской помощи и дезинфекционно-моечных машин», - сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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