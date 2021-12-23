Эксперт: Открытие новых маршрутов МЦД снизит нагрузку на дороги в Москве и уменьшит пробки

По московским диаметрам курсируют современные поезда «Иволга». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открытие новых маршрутов МЦД снизит нагрузку на дороги в Москве, что позволит уменьшить пробки, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, столичные власти идут в правильном направлении, создавая для жителей альтернативные маршруты и способы передвижения по городу.

- Стоит говорить о том, что предстоит еще большая работа для снижения пробок в Москве. Совершенствуется работа общественного транспорта, мы знаем, что открыта часть Большой кольцевой линии метро. Еще планируется большая работа в этом направлении. В ближайшие годы также будут открыты Московские центральные диаметры, которые, по сути, позволят людям отказаться от автомобилей и, таким образом, снизить нагрузку на автомобильные дороги, - отметил Илья Зотов.

Глава Общероссийского объединения пассажиров уверен, что принимаемых мер достаточно для решения транспортного вопроса в Москве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 будут открыты в 2023-2024 годах. Об этом он рассказал, выступая 22 декабря с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства перед депутатами Московской городской думы.

За пять лет работы МЦК перевезло более 633 миллионов пассажиров. МЦД-1 и МЦД-2 уже открыты для движения поездов. Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) планируется запустить в начале 2023 года, а МЦД-4 - позже. Длина МЦД-3 составит 88 км. На линии разместятся 43 станции, с которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт. С запуском этого маршрута жители подмосковных Химок смогут добираться до центра столицы в два раза быстрее. Путь от платформы Химки до железнодорожной станции Ховрино-2, где можно будет пересесть на метро, займет пять минут. Кроме того, ввод третьего центрального диаметра разгрузит Ленинградское шоссе – жители Подмосковья смогут пересесть с личного транспорта на МЦД.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного.

Выступая перед Мосгордумой, Сергей Собянин напомнил, что с 2011 года в столичной подземке было открыто 100 новых станций метро и МЦК.

- Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра - наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена, - рассказал Сергей Собянин.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу десять новый станций столичного метро. Движение поездов началось по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской». С их вводом в столичной подземке был установлен рекорд: впервые с 1935 года в московском метро было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность оставляет 70%. Ожидается, что полностью кольцо метрополитена замкнется в 2023 году.