Эксперт: «Москва - самый успешный российский регион по мерам поддержки семей с детьми»

Председатель «Объединения многодетных семей Москвы» Наталья Карпович. Фото: Инстаграм.

В Москве создана вся необходимая инфраструктура для многодетных семей, считает председатель «Объединения многодетных семей Москвы» Наталья Карпович. По ее словам, в столице не только оказываются значительные меры поддержки родителям, но и создаются комфортные условия для воспитания и развития детей.

- Москва - самый успешный регион по поддержке семей с детьми. Для улучшения качества их жизни в городе сейчас максимально вкладываются в поддержку их инфраструктуры. Очень много внимания уделяется многодетным семьям. Москва - один из самых благополучных городов для жизни семей с детьми, - сообщила Наталья Карпович в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Наталья Карпович, как мама шестерых детей, отметила важность профориентации для школьников. Столичные власти, по ее мнению, прикладывают много усилий для развития этого направления.

- Важно сегодня направлять детей на профессии, которые будут приносить доход. Москва в этом направлении также делает большие шаги. Московское образование направленно на раннюю профориентацию, - отметила глава «Объединения многодетных семей Москвы».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 2022 году социальные выплаты семьям с детьми вырастут на 4,8%.

- В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%, - рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Число многодетных семей в столице за десять лет увеличилось в 2,5 раза. По данным на ноябрь 2021 года в Москве проживает почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. В столице выстроена масштабная система поддержки женщин с детьми. Уже с первых дней беременности будущая мама может оформить сразу несколько пособий. Кроме того, в этот период женщинам предоставляются социальные карты: по ним можно получить скидки на покупку необходимых для малышей товаров, продуктов и медикаментов.

В столице работают 19 акушерских стационаров, 117 женских консультаций, 25 отделений гинекологии: они вошли в состав 18 объединений «женская консультация-родильный дом-ГКБ». Каждый акушерский стационар оснащен отделением детской реанимации, в котором выхаживают новорожденных, родившихся с очень низкой массой тела. В стационарах сделали ремонт и оборудовали их по последнему слову техники. Мамы и малыши помещаются в маломестные платы, при желании на родах может присутствовать отец ребенка. Выписываясь из роддома, мама получает в подарок коробку «Наше сокровище» с комплектом детских принадлежностей. В нее входит 44 предмета, необходимых для ухода за новорожденным. С февраля 2020 года семьи могут выбрать, что им получить – подарочный комплект или компенсационную выплату в 20 тысяч рублей.

Кроме того, после рождения ребенка семьям с детьми полагается единовременная выплата. С 2022 года при рождении первого малыша родители будут получать 93 570 рублей, второго - 130 998 рублей, третьего - 187 140 рублей.