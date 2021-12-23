Эксперт: «Вопрос развития транспортного обеспечения столицы решается системно и скоординировано»

Станция «Воронцовская» - одна из десяти станций Большой кольцевой линии, открытых в начале декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Одним из главных достижений 2021 года в развитии транспорта столицы стало открытие сразу десяти станций Большой кольцевой линии метро, считает директор Транспортной ассоциации Московской Агломерации (ТАМА) Норайр Блудян. По его мнению, все инфраструктурные проекты, которые реализуются в Москве, связаны между собой, и это позволяет достичь максимального эффекта.

- Самое главное, что все проекты, которые были начаты, они работают. Они логически связаны между собой и решаются системно, координируются между собой. Я считаю, что, как и последние несколько лет, все идет очень динамично и прагматично на благо жителей города, - рассказал Блудян.

В числе важных транспортных проектов эксперт назвал открытие МЦД-3 и МЦД-4, а также единую городскую систему по организации работы водителей такси.

- Департамент транспорта запустил новую систему по организации перевозок такси - так называемый электронный ресурс КИС АРТ, который призван обелить весь рынок водительского состава, который работает в Москве. У каждого водителя есть IT-паспорт. Это также важная разработка, - отметил глава ТАМА.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 будут открыты в 2023-2024 годах. Об этом глава города рассказал, выступая 22 декабря с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства перед депутатами Московской городской думы. Сергей Собянин рассказал о самых актуальных для москвичей темах, в том числе о городском благоустройстве, развитии общественного транспорта, строительстве новых станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, строительстве хордовых магистралей.

Напомним, МЦД-1 и МЦД-2 уже открыты для движения поездов. Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) планируется запустить в начале 2023 года, а МЦД-4 - позже. Длина МЦД-3 составит 88 км. На линии разместятся 43 станции, с которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт. С запуском этого маршрута жители подмосковных Химок смогут добираться до центра столицы в два раза быстрее. Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного.

С 2011 года в столичной подземке было открыто 100 новых станций метро и МЦК. В начале декабря президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу десять новый станций столичного метро. Движение поездов началось по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской». Открывшийся участок Большой кольцевой линии включает станции метро «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Впервые с 1935 года в московском метро было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность оставляет 70%. Ожидается, что полностью кольцо метрополитена замкнется в 2023 году.