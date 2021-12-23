Эксперт-эколог: «Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира»

Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира. Фото: Андрей АБРАМОВ

Москва сегодня является одним из самых зеленых мегаполисов планеты, заявил председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. По его мнению, работу по озеленению городских улиц и дворов необходимо продолжать. Эксперт-эколог рассказал, что еще можно сделать, чтобы москвичам жилось и дышалось комфортней. Например, следующим этапом городского благоустройства может стать озеленение крыш домов.

- Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира, мэр Москвы Сергей Собянин много делает для озеленения города. Например, за время его работы в город вернулись липы. Впрочем, деревья в Москве расположены очень зонально, так что дворы и улицы нужно продолжать озеленять. Я вообще считаю, что в городе 10% нашего обзора должна занимать естественная зелень, растения или травы. У нас не хватает полян и трав, где живут мелкие птицы. В связи с этим думаю, что Москва созрела для вертикального озеленения, чтобы на крышах домов были поляны, где бы жили эти птицы. Нет предела совершенству, - рассказал Элмурод Расулмухамедов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Эксперт одобрил решение мэра столицы о наведении порядка вокруг природных территорий. Кроме того, в Москве остается еще немало неухоженных промзон, которые нужно перестраивать. Этим московские власти уже занимаются, и в следующем году работа в этом направлении будет усилена. Об этом, в частности, заявил Сергей Собянин, выступая 22 декабря с ежегодным отчетом перед Московской городской думой.

- Выступление мэра Москвы касалось наведения порядка в особо охраняемых природных территориях и создания комфортных условий для москвичей. И, конечно, часть территорий требует наведения порядка. Особенно места на границах с ООПТ, где расположены гаражи, необходимо привести в порядок. Но нужно, чтобы сам процесс реконструкции ООПТ не нанес урон природе, особенно краснокнижным деревьям и животным. Кроме того, необходимо продумать вопрос с освещением, - отметил эксперт.

Сергей Собянин в ходе своего отчета рассказал, что в Москве запустят аналог программы реновации для нерационально используемых промышленных зон.

- Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы уже приступили, – сообщил мэр столицы.

По словам главы города, для реализации проекта планируется привлечь около 7 триллионов рублей инвестиций. Это позволит создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а жителям районов за пределами Третьего транспортного кольца найти комфортное жилье.

Московское правительство активно развивает экологические программы. например, с 2018 года в Москве внедряется новый вид наземного городского транспорта – электробус. Инновационный автобус на электрической тяге является экологичным, маневренным и безопасным. Такой транспорт не привязан к контактной сети, он заряжается на конечных остановках и в парках. Современные автобусы комфортны для пассажиров: они низкопольные, с климат-контролем, USB-зарядками и информационными экранами.