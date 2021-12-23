Собянин открыл после реконструкции станцию «Матвеевская» будущего МЦД-4

На станции "Матвеевская" постоили новый городской вокзал. Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В 2022 году в столице будут открыты 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об 23 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города вместе с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым принял участие в церемонии открытия новой станции «Матвеевская» будущего МЦД-4.

- Этот год был один из, пожалуй, самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. Огромное количество работы выполнено за этот период: построены новые, дополнительные железнодорожные пути, путепроводы, эстакады в рамках строительства и реконструкции для строительства МЦД-3 и МЦД-4, - отметил Сергей Собянин. - Построено и реконструировано восемь вот таких новых, современных вокзалов. По сути дела, это уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему комфорту, уровню не уступают станциям метрополитена. Мы будем продолжать активно строить и введем на будущий год уже 10 станций такого уровня.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, каждый новый транспортный объект, открывающийся в Москве, по-своему уникален. На них применяются самые современные технические решения, и, поскольку технологии развиваются стремительно, то от станции к станции проекты становятся все более инновационными.

- На этих объектах применяются уже новые технические решения, которых на предыдущих, может быть, где-то не было. На следующий год планы еще более амбициозные, - отметил Белозеров.

До реконструкции, еще два года назад, станция представляла собой обычную платформу пригородных электричек с минимумом удобств для пассажиров. Теперь на месте старой платформы «Матвеевская» появился новый современный городской вокзал. В холодный сезон в нем тепло и комфортно благодаря тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями. От дождя и снега платформы защищают навесы, оборудованные по всей длине перрона. Неподалеку от станций расположены остановки десяти маршрутов наземного городского транспорта. На вокзале оборудовали современный пассажирский терминал с тремя кассами. Одна из касс спроектирована специально для маломобильных пассажиров, окно кассира в ней расположено на более низком уровне. В вокзале установлены автоматы по продаже билетов на поезд и другие виды транспорта, оборудованы туалетные комнаты и крытые надземные переходы для перехода на Матвеевскую улицу.

Работы на «Матвеевской» проходили без остановки движения поездов. Станция сделает более комфортной поездки для более чем 50 тысяч жителей района. Эксперты рассчитывают, что в ближайшие годы пассажиропоток увеличится с нынешних 2,1 тысячи до 5,2 тысяч человек с учетом того, что вокруг будут построены новые жилые комплексы.

Поездка на поезде от станции «Матвеевская» до Киевского вокзала занимает 10-12 минут. А до новой, открытой в начале декабря этого года станции «Аминьевская» - всего одну-две минуты. На «Аминьевской» можно пересесть на Большую кольцевую линию метро. В следующем году, после того, как будет открыта новая станция «Минская» (она расположится между «Матвеевской» и «Поклонной»), пассажиры смогут пересаживаться еще и на Солнцевскую линию метро.