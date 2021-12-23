Эксперт: «Строительство хордовых дорог сделало автомобильное движение по Москве удобнее и безопаснее»

Развязка Северо-Восточной хорды в районе Ховрино. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство хордовых магистралей сделало автомобильное движение по городу удобнее и безопаснее, считает президент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» Валерий Теличенко. По мнению эксперта, реализация инфраструктурных проектов в столице во многом повысила комфортность жизни горожан. Например, теперь, чтобы добраться из одного района Москвы в другой, жителям приходится тратить гораздо меньше времени.

- В столице многие годы приоритет отдается развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, без которой полноценное функционирование такого мегаполиса, как Москва, просто невозможно. Мы видим, как за последние годы стало намного удобнее и безопаснее передвигаться по городу, улучшилась транспортная связанность соседних районов, в том числе благодаря открытию Северо-Западной хорды, участков Северо-Восточной хорды, Южной рокады. В соседний район теперь не нужно ехать через пол-Москвы, - рассказал Валерий Теличенко в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Эксперт отметил, что многие горожане ждут запуска новых линий наземного метро и столичной подземки. Они позволят не только быстрее доезжать с окраин столицы до центра города, но и делать удобные пересадки с одного вида общественного транспорта на другой.

- Многие с нетерпением ждут запуска Большой кольцевой линии метро, которая также позволит сократить время в пути. К 2024 году планируется запустить МЦД-3 и МЦД-4, - подчеркнул Валерий Теличенко.

Ранее о развитии московского транспорта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 22 декабря глава города выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства перед депутатами Мосгордумы. Собянин напомнил, что с 2011 года в столичной подземке было открыто 100 новых станций метро и МЦК.

- Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра - наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена, - рассказал Сергей Собянин.

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) планируется запустить в начале 2023 года, а МЦД-4 - позже. Длина МЦД-3 составит 88 км. На линии разместятся 43 станции, с которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт. С запуском этого маршрута жители подмосковных Химок смогут добираться до центра столицы в два раза быстрее.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу десять новый станций столичного метро. Впервые с 1935 года в московском метро было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность оставляет 70%. Ожидается, что полностью кольцо метрополитена замкнется в 2023 году.