Эксперт: «Градостроительные решения московских властей ведут к созданию комфортной городской среды»

На месте бывших промзон вырастают новые современные жилые кварталы. На фото - 10-этажный новый жилой дом, построенный по программе реновации в районе Черемушки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва постепенно преображается: на месте бывших промышленных зон вырастают новые современные жилые кварталы. Градостроительные решения столичных властей позволяют создать комфортную городскую среду, считает владелец компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.

- В столице активно реализует программа реновации ветхого и морально устаревшего жилого фонда - масштабы данной программы не имеют аналогов в мире. Идет процесс реорганизации московских промзон, на месте которых вырастают комфортабельные жилые кварталы и современные офисные центры со всей сопутствующей социальной и досуговой инфраструктурой. Все эти преобразования в большинстве своем имеют широкую поддержку населения, а бизнес, в свою очередь, активно участвует в реализации планов правительства Москвы по развитию территории города и созданию комфортной городской среды, - рассказал Сергей Шумей в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Эксперт отметил, что уходящий 2021 год поставил перед правительством Москвы много сложных задач, с которыми городу удалось успешно справиться. Последние два года стали прорывными для строительной отрасли столицы.

- Строительная отрасль, благодаря своему мультипликативному эффекту, была определена в качестве локомотива развития российской экономики. Также продолжалось оказание поддержки со стороны государства в виде субсидированной ипотеки всем тем, кто хотел улучшить свои жилищные условия. Все это помогло избежать появления новых обманутых дольщиков и сохранить темпы строительства, - подчеркнул Шумей.

По его словам, пандемия коронавируса не сказалась на экономическом росте столицы. Показатели социально-экономического развития Москвы в этом году превзошли не только уровень 2020 года, но и итоги допандемийного 2019-го.

- Даже те секторы экономики, которые больше других пострадали от ограничений, вызванных пандемией, сегодня демонстрируют тенденцию к восстановлению, - констатировал Сергей Шумей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве по итогам 2021 года будет построено около 7 миллионов квадратных метров жилья. Об этом глава московского правительства сообщил 22 декабря, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы.

- В 2021 году в Москве будет возведено более 7 миллионов квадратных метров жилья. Это в два раза больше, чем, скажем, в 2014, 2015, 2012 году. Это рекорд за всю историю города, - отметил глава столицы.

По словам Собянина, нарастить объемы строительства жилья удалось за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий, а также федеральных программ льготного ипотечного кредитования. С начала запуска реновации в новые многоэтажки переехали или готовятся к переезду жители 401 дома. На сегодняшний день 66 старых зданий демонтированы по технологии умного сноса. В основном это пятиэтажные дома, построенные 50-70 лет назад. Технология их строительства устарела настолько, что капитальный ремонт таких домов не решил бы проблему – их состояние все равно продолжало бы ухудшаться. Сергей Собянин сообщил, что уже к концу этого года 50 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации.