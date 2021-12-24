Владимир Ефимов: В Некрасовке построят торгово-развлекательный комплекс по программе создания мест приложения труда

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На юго-востоке Москвы около станции метро «Некрасовка» инвестор построит торгово-развлекательный комплекс. Проект запустят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка» площадью более 49 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тысячи рабочих мест».

Напомним, правительство Москвы подписало соглашение о создании мест приложения труда с ООО «ТПУ «Некрасовка», входящим в группу компаний 3S Group. По его условиям инвестор должен завершить строительство в течение трех лет. Ввод сооружения запланирован на март 2024 года.

«Инвестиции в проект составят 3,17 миллиарда рублей, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Взамен на них город предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК «Талисман на Рокоссовского» на Кронштадтском бульваре».

В здании в ТПУ «Некрасовка» разместится торговая галерея с магазинами, развлекательный центр с кинотеатром, рестораны и кафе, комнаты матери и ребенка. Здесь также откроют подземный паркинг с мойкой автомобилей на 240 машин. После завершения основных строительных работ проведут благоустройство и озеленение вокруг здания. Гостевой паркинг сможет вместить порядка 156 машин. По обе стороны торгового центра разместят прогулочную зону с качелями и лавочками, а также высадят деревья и кустарники.