Собянин поручил перевести в онлайн услуги по обмену и приватизации жилья

Процедура оформления документов на приватизацию и социальный найм существенно упростится. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Услуги по заключению договора социального найма, обмена и приватизации жилья будут переведены в электронный вид. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил упростить порядок оформления документов, сделав эту процедуру доступной в онлайн-формате.

- Правительство Москвы внесло ряд изменений в регламенты предоставления государственных услуг по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - сообщила 24 декабря пресс-служба мэра и правительства столицы.

Чтобы упростить процедуру оформления, было решено объединить регламент предоставления следующих услуг: «Согласие на обмен жильем, занимаемым гражданами по договорам социального найма» и «Заключение договоров социального найма по итогам обмена жильем» (эти услуги должны быть предоставлены в течение 20 рабочих дней); «Заключение договора социального найма жилья, принадлежащего городу» и «Дополнительное соглашение к договору пользования или найма жилья, принадлежащего городу» (срок предоставления - 30 рабочих дней); «Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда города Москвы» и «Передача гражданами приватизированного жилья в собственность города Москвы» (срок предоставления - 46 рабочих дней и 23 рабочих дня соответственно).

Новые регламенты предоставления государственных услуг в жилищной сфере начнут действовать в течение 2022 года. По прогнозам специалистов, ежегодно ими будут пользоваться около 40 тысяч москвичей. Заключить договор социального найма или оформить приватизацию можно будет не только в центрах «Мои документы», но и в онлайн-формате. Для этого необходимо подать заявление и предоставить сопутствующие документы через портал mos.ru. Здесь же, на портале, в личном кабинете можно будет отслеживать ход предоставления услуги и ее результат – соответствующий документ или отказ с указанием причины.

Если в ходе приватизации или оформления договора социального найма будут возникать вопросы, с ними можно обратиться на горячую линию. Ответы также можно получить, посмотрев видеоконсультации департамента городского имущества Москвы.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о переводе в электронный вид некоторых услуг для москвичей, имеющих инвалидность. К ним относятся услуги по получению технических средств реабилитации и сурдопереводу. Теперь оформить их можно будет гораздо легче и проще, без визита в учреждения соцзащиты.

С 24 декабря подать заявление на получение техсредств реабилитации можно через официальный сайт мэра Москвы, зайдя в раздел «Социальная поддержка»/«Инвалидам». В этом же разделе сайта можно оформить заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные изделия, а также за их ремонт или замену. Деньги будут перечислены заявителю на банковскую карту.

Перевод в цифровой формат позволит сократить число документов, которые необходимо собрать для получения техсредств. Ожидается, что новыми электронными услугами смогут воспользоваться свыше 260 тысяч жителей города, имеющих инвалидность.