Глава IBA Кремлев подарил 1 млн рублей заслуженному тренеру, попавшему под сокращение

Умар Кремлев Фото: Федерация бокса России

Руководитель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев подарил 1 миллион рублей заслуженному тренеру по боксу Владимиру Рощенко. Кроме того, глава IBA предложил Рощенко место в Федерации бокса.

69-летний специалист попал под сокращение. Дмитрий Дягилев, глава Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области, настойчиво предложил Рощенко задуматься о завершении тренерской карьеры и уступить свое место другим. Отметим, что некоторые кандидаты на замену оказались близкими знакомыми Дягилева. В качестве альтернативы заслуженному тренеру было предложено идти работать водителем автобуса.

Об этой истории узнали другие боксеры и постарались привлечь внимание общественности на несправедливость. В итоге заслуженный тренер получил поддержку и помощь за многолетнюю самоотверженную работу в сфере.

Трогательное видео встречи Умара Кремлева и Владимира Рощенко опубликовано в Instagram.