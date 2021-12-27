В Подмосковье 11-летний школьник ударил ножом отца, пытаясь защитить мать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В подмосковной Коломне в одной из квартир разыгралась настоящая трагедия. 11-летний мальчик ранил отца ножом в грудь. Школьник пытался заступиться за мать.

Все произошло вечером 26 декабря. Мужчина и женщина повздорили, словесная перебранка дошла до рукоприкладства и мужчина, сварщик по профессии, набросился на жену, директрису магазина, с кулаками.

На крики и шум прибежал сын пары.

Подросток попытался разнять родителей, а когда понял, что это невозможно, вступился за маму.

Школьник схватил нож с кухонного шкафа и закрыл собой женщину. А когда отец попытался оттолкнуть сына, ударил его в грудь, сообщает сайт mk.ru.

В итоге 49-летнего мужчину госпитализировали, а подросток и его 44-летняя мама объясняют силовикам, что произошло в тот вечер.

Мужчина находится в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.