Около 3,5 тысяч человек будут обеспечивать охрану порядка в новогоднюю ночь на улицах столицы

Более 3,5 тысяч человек будут обеспечивать охрану порядка в новогоднюю ночь на площадях и улицах Москвы. Фото: mos.ru.

Более 3,5 тысяч человек будут обеспечивать охрану порядка в новогоднюю ночь на площадях и улицах Москвы. Из-за того, что в городе в связи с пандемией COVID-19 действует режим повышенной готовности, массовые праздничные мероприятия, запланированные на Новый год и Рождество, будут проходить в особом режиме. Эти же правила распространяются и на детские новогодние представления.

- В новогоднюю ночь в центральной части города для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан планируется задействовать около 3,5 тысяч человек, в том числе 2 тысячи полицейских и 1,5 тысячи представителей Росгвардии. В остальные дни новогодних каникул с 1 января по 9 января 2022 года ежедневно службу будут нести около 1,1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, - сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве напомнили, что попасть на мероприятия можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации, а число мест в зале будет ограничено, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

- Количество зрителей каждого представления составит не более 70% от общей заполняемости зала. Допуск граждан старше 18 лет на объект или территорию проведения мероприятия будет осуществляться только при наличии действующего QR-кода, оформленного в установленном порядке, - рассказали в пресс-службе.

Катки и новогодние площадки столицы работают ежедневно с 11 до 21 часа по будням и с 10 до 22 часов в выходные. Главным событием праздничных каникул станет городской фестиваль «Путешествие в Рождество».

- С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на 27 площадках города запланировано проведение торговой ярмарки-фестиваля «Путешествие в Рождество», на которой предусмотрены новогодняя торговля, работа каруселей, установка ледовых катков, - сообщается на сайте мэра Москвы.

В новогодние праздники москвичей ждет множество интересных и разнообразных событий. Так, с 25 декабря по 7 января в Гостином Дворе пройдут около 40 детских новогодних представлений. В Храме Христа Спасителя до 9 января ежедневно будут показывать новогодние спектакли для детей (всего их запланировано 68). На Манежной площади с 3 по 18 января будет демонстрироваться экспозиция «Фанерон. Город мечты». Зрители увидят город будущего, о котором создатели шоу расскажут посредством инсталляции, музыки и интерактивов.

Всего же в новогодние дни праздничные мероприятия запланированы в 1172 учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Они пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Новогоднюю атмосферу в столице создают многочисленные гирлянды и световые инсталляции, украсившие город. Более четырех тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы - в центре и в обычных жилых районах. У Большого театра загорелись причудливые карнавальные маски. Тверскую и Пушкинскую площадь украсили многочисленные световые инсталляции в виде ажурных ворот. ВДНХ сияет тысячами огней, подсветившими главные ворота, каток и другие знаковые места музейно-выставочного комплекса.