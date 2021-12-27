Собянин рассказал о планах по созданию пожарно-спасательных отрядов в Новой Москве

За десять лет сотрудники спасательной службы Москвы спасли на пожарах более 18 тысяч человек. Фото: сайт Сергея Собянина.

Сергей Собянин рассказал о том, как развивается спасательная служба Москвы. Мэр столицы 27 декабря поздравил спасателей с их профессиональным праздником и сообщил о планах по созданию пожарно-спасательных отрядов в «новой» Москве.

- В планах на 2022 год - создание новых пожарно-спасательных отрядов в «новой» Москве. Ежедневно на дежурство будут заступать около 100 пожарных и спасателей, - написал Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

Глава города отметил, что на территории Юго-Восточного округа вскоре заработает поисково-спасательная станция «Марьино». Она будет обслуживать акваторию Москвы-реки от Бесединского моста до Перервинской плотины. Спасатели будут отвечать, в том числе, за такие популярные среди москвичей места, как музей-заповедник «Коломенское», центр технических видов спорта «Москва», Парк имени 850-летия Москвы, Братеевский парк, Братеевскую пойму, а также Перервинский гидроузел.

За десять лет сотрудники спасательной службы Москвы вытащили из огня более 18 тысяч человек, в том числе 1824 пострадавших - в 2021 году. Багодаря их усилиям количество людей, гибнущих на пожарах, с 2011 года уменьшилось на 35 процентов. На реках, прудах и других водных объектах за 10 лет было спасено более двух тысяч человек, из них 201 пострадавший - в 2021 году. Число людей, утонувших по неосторожности, за это время снизилось на 62 процента. Более 6700 человек, нуждавшихся в неотложной медицинской помощи, с 2011 года было эвакуировано санитарной авиацией, в том числе 362 человека - в этом году.

По словам Сергея Собянина, в последние годы в столице проводится системное переоснащение спасательной службы. Для нее закупается самая современная техника, которая позволяет тушить пожары в тоннелях и высотных зданиях, с земли и с воздуха, а так же в других труднодоступных местах. Например, автомобиль быстрого реагирования «Кобра», оснащенный системой гидроабразивной резки, позволяет буквально проходить сквозь стены и крыши. "Кобра" с легкостью может пробивать их, так что пожарные могут тушить пожар прямо через перекрытия и перегородки. Чтобы эвакуировать людей из высотных зданий, применяют комбинированные подъемники высотой 90 и 101 метр, рассчитанные на 30 этажей. Компактный телескопический подъемник «Спайдер» помогает спасать людей из тех зданий и сооружений, до которых пожарная машина с лестницей просто не доедет.

Оперативно выезжать на ДТП спасателям помогают не только автомобили, но и мотоциклы. Расчеты на мотоциклах более мобильны, за счет маневренности они максимально быстро прибывают на место происшествия, оказывают первую помощь и при необходимости вызывают подкрепление.

Еще один маневренный вид техники на вооружении у столичных спасателей - снегоболотоход «Узола». Он остается незаменимым для доставки расчетов и оборудования в труднодоступные места, помогая при ликвидации последствий паводков и тушения лесных пожаров. Его также применяют при ликвидации последствий катастроф на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

- С присоединением новых территорий использование этой техники стало актуальным и в Москве, - отметил Сергей Собянин.