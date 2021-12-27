Собянин рассказал о проектах благоустройства Басманного и Красносельского районов

Сергей Собянин отметил, что одним из самых значительных проектов будущего года станет благоустройство Басманного и Красносельского районов. Фото: официальный сайт мэра Москвы.

Сергей Собянин на своем персональном сайте мэра Москвы объявил о старте второго этапа голосований о благоустройстве на портале «Активный гражданин». Глава города также рассказал о проектах, которые планируется реализовать в Басманном и Красносельском районах в 2022 году.

- В ноябре - начале декабря на платформе «Активный гражданин» прошла первая волна голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые мы собираемся реализовать в следующем году. В каждом голосовании приняли участие в среднем 175 тысяч человек. Все проекты нашли одобрение москвичей. Сегодня мы начинаем вторую волну голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год, - рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что одним из самых значительных проектов будущего года станет благоустройство Басманного и Красносельского районов. Модернизация затронет улицы Новую и Старую Басманную, Спартаковскую, Бакунинскую, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик.

- Эти районы хранят дух старой Москвы - но не тихой и патриархальной, а шумной купеческой столицы большой страны. Исторические усадьбы мирно соседствуют с современными бизнес-центрами, жилыми домами, вузами и административными учреждениями, - отметил мэр столицы.

Главные улицы районов сохранят свои транспортные функции, но при этом пространство для пешеходов будет расширено (но только в тех местах, где это будет возможно).

- Ремонт тротуаров, высадка деревьев и кустарников позволят создать несколько пешеходных зон и комфортных пространств. Например, на улице Казакова, у церкви Вознесения Господня на Гороховом поле. Или рядом с Государственным университетом землеустройства, - сообщил глава города.

Чтобы снизить загруженность небольших улиц, при реконструкции на них разместят «лежачих полицейских». В парковочных зонах планируется оборудовать зарядные станции для электрических автомобилей. Кроме того, центральные районы станут более зелеными.

- Много зелени будет высажено и на придомовых территориях. Во дворах планируется обновить детские и спортивные площадки. Существующий асфальт на тротуарах планируется заменить на экологически чистое и безопасное мощение. Для каждой улицы будет разработан индивидуальный рисунок, отсылающий к классической раскладке «елочкой», - подчеркнул Сергей Собянин.

Чтобы напомнить об исторической Немецкой слободе, которая когда-то располагалась здесь, тротуары в скверах замостят особой плиткой — клинкером. Этот высокопрочный тротуарный кирпич, используемый для мощения дорог, особенно широко распространён в таких странах, как Германия и Нидерланды. Освещение тоже тщательно продумано - в разных местах оно будет отличаться друг от друга.

- Яркое на больших улицах и мягкое, приглушенное в скверах и во дворах, - сообщил мэр столицы, напомнив, что высказать свое мнение о проектах городского благоустройства москвичи смогут на платформе «Активный гражданин».