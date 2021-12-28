Владимир Ефимов: В Рублево-Архангельском появится деловой центр

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На западе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) инвестор построит офисно-деловой центр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил еще одно соглашение о создании мест приложения труда, в рамках которого инвестор возведет в Западном округе столицы офисно-деловое здание площадью около 18 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Благодаря реализации проекта будут созданы 1,5 тысячи рабочих мест. В свою очередь застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования четырех земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же – в Рублёво-Архангельском».

По соглашению инвестор – акционерное общество специализированный застройщик «Рублево-Архангельское», планирует ввести офисно-деловое здание в эксплуатацию в октябре 2024 года.

«Этот проект – пример того, как программа помогает решать задачу сбалансированной застройки: и объект МПТ, и жилье, попадающие под программу, будут возведены в одном округе, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - В его реализацию девелопер вложит 1,92 миллиарда рублей».

По словам руководителя проекта СберСити, генерального директора АО «Рублево-Архангельское» Андрея Лихачёва, до 2025 года на территории проекта планируется построить 471 тысячу квадратных метров офисной недвижимости, 888 тысяч квадратных метров жилья и создать около 30 тысяч рабочих мест.

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