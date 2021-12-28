Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать поликлиники с 31 декабря по 9 января 2022 года Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минздраве Московской области рассказали, как будут работать медучреждения региона на время зимних каникул: с 31 декабря по 9 января 2022 года.

Все учреждения (детские и взрослые поликлиники области, женские консультации и прививочные пункты) продолжат работу в привычном графике.

Только два дня будут выходными – это 1 и 7 января. Но это не касается службы неотложной помощи – эти кабинеты будут открыты ежедневно с восьми часов утра до одиннадцати часов вечера.

У стоматологических поликлиник свое расписание: они будут работать с 9:00 до 15:00 часов. А 1 и 7 января – выходной, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Что касается пенсионных выплат, то из-за праздников они придут досрочно.

Пенсию за январь через банковские организации досрочно переведут 29 и 30 декабря 2021 года. Доставка пенсий «Почтой России» начнется с 3 января 2022 года, сообщает РИАМО.

Отделения почты 31 декабря будут работать по графику воскресенья. Но данное изменение не коснется круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут принимать клиентов до 21:00 и возобновят работу 1 января в 10:00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными, пишет "Москва 24".