Москвичи рассказали, какие факторы им важны при регистрации брака

Более половины москвичей (58%) по итогам опроса предпочли бы устроить неторжественную регистрацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве провели опрос: какие факторы жителям города наиболее важны при регистрации брака. Как выяснилось по итогам исследования свадебных предпочтений, более половины москвичей (58%) хотели бы устроить неторжественную регистрацию, и еще 44% - поставить штамп в паспорте недалеко от дома. При этом для многих горожан важны интерьеры, в которых проводится регистрация.

Опрос «"Ах, эта свадьба". Где и как женятся в Москве» проводился Rambler. Как выяснили эксперты, для многих торжественная обстановка все же играет большую роль вне зависимости от того, где проходит регистрация. Четверть респондентов (25%) хотели бы услышать марш Мендельсона и увидеть другие детали, которые обычно сопровождают эту церемонию. Более половины опрошенных (56%) признались, что предпочли бы регистрировать брак в более ярких и современных интерьерах. А вот еще 16% респондентов жалеют поставить штамп в паспорте среди лепнины и хрустальных люстр, как во Дворце бракосочетания.

Торжественную регистрацию брака выбрал бы 42% опрошенных. А вот потратиться как следует и отметить свадьбу с размахом желают лишь 16%. Примерно 24% женихов и невест предпочти бы провести этот день только вдвоем. Еще 4% признались, что вообще не хотят отмечать это событие. Больше половины участников опроса (56%) желают разделить свою радость в этот день с узким кругом друзей и родственников.

Разделились мнения участников опроса и по поводу того, сколько денег потратить на бракосочетание. Около 42% респондентов готовы вложить в свадьбу не более 50 тысяч рублей. Еще 17% - от 50 до 100 тысяч рублей, 18% - от 100 до 300 тысяч рублей, 10% - от 300 до 500 тысяч рублей. Потратить до миллиона на торжество могут себе позволить 6% женихов и невест, более миллиона рублей – 7% молодоженов.

Отвечая на вопрос о выборе места бракосочетания, 75% участников сообщили, что ориентировались бы на возможность назначить удобные для них день и время регистрации. Еще 60% обращают внимание на комфортность условий росписи, 43% считают важным профессионализм сотрудников. Еще 15% назвали важными качествами быстроту и скорость подачи заявления, а еще 26% ориентировались бы на торжественность обстановки.

Московские ЗАГСы в последние годы перешли на более удобный современный формат работы, который оценили многие жители столицы. Теперь оформить все необходимые документы, например, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в свидетельства о рождении, а также зарегистрировать брак в неторжественной обстановке можно не только в отделениях ЗАГСа, но и в МФЦ. Расписать молодоженов готов любой из 134 центров госуслуг Москвы. А для тех, кто предпочитает торжественную атмосферу, в трех флагманских центрах госуслуг Москвы — ВАО, САО и ЮВАО — появились специально оборудованные залы с фотозонами для красивых свадебных фотографий.

Заявление на получение документов можно подать в электронном виде на портале госуслуг, а затем прийти в удобный день в центр и забрать их ежедневно с 8:00 до 20:00. Флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ работают 10:00 до 22:00.