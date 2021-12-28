Голосование на лучшее оформление объектов торговли и услуг пройдет в «Активном гражданине»

В Москве пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление ресторанов и магазинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление ресторанов и магазинов. Оценивать праздничное убранство объектов общепита и торговли будут жители города. Победителей конкурса выберут в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

- Среди московских предпринимателей проведут конкурс на лучшее оформление объектов торговли и услуг к Новому году. Выбрать победителей смогут сами жители в проекте «Активный гражданин», - сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Столичные предприниматели будут соревноваться в пяти номинациях: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг». По итогам голосования в «Активном гражданине» будут определены 15 призеров - по три в каждой из пяти номинаций. Общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Каждый из победителей получит по 5 миллионов рублей. Предприятиям, занявшим в итоге второе место, вручат по 3 миллиона рублей. Обладатели третьих мест получат по 2 миллиона рублей. Победителей объявят 5 февраля.

Для участия в конкурсе московские предприятия должны подать заявки на портале mos.ru, Срок приема заявок - с 27 декабря по 13 января. Подтверждение того, что заявка принята, и объект будет участвовать в голосовании, придет предпринимателям на электронную почту. Конкурсное жюри составит шорт-лист, в который войдут рестораны, магазины и другие объекты с лучшим новогодним оформлением. Среди них москвичи выберут победителей в каждой из номинаций. В ходе голосования в проекте «Активный гражданин» можно будет указать от одного до трех понравившихся объектов. На странице голосования можно будет увидеть фотографии и даже видеоролики, показывающие новогоднее убранство участвующих в конкурсе предприятий. За участие в голосованиях пользователям платформы «Активный гражданин» начислят по 22 балла, которые можно будет потратить в магазине поощрений проекта.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте второго этапа голосований о благоустройстве на портале «Активный гражданин». Мэр Москвы также рассказал о проектах, которые планируется реализовать в 2022 году.

- В ноябре - начале декабря на платформе «Активный гражданин» прошла первая волна голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые мы собираемся реализовать в следующем году. В каждом голосовании приняли участие в среднем 175 тысяч человек. Все проекты нашли одобрение москвичей. Сегодня мы начинаем вторую волну голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год, - рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что одним из самых значительных проектов будущего года станет благоустройство Басманного и Красносельского районов. Главные улицы районов сохранят свои транспортные функции, но при этом пространство для пешеходов будет расширено (в тех местах, где это будет возможно).