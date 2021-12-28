Мэр Москвы рассказал про цифровую трансформацию здравоохранения столицы

Сергей Собянин рассказал о том, как цифровые технологии меняют столичное здравоохранение. Фото: кадр видео.

Новые технологии помогают сделать оказание медицинских услуг более простым и удобным. Уже более 7 миллионов москвичей оформили доступ к электронным медицинским картам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В блоге на своем персональном сайте глава города рассказал о том, как цифровые технологии меняют столичное здравоохранение.

- Всего несколько лет назад мы только планировали цифровую трансформацию здравоохранения. Сегодня - ключевые цифровые сервисы уже работают в реальном режиме. Как показывает опыт, «цифра» реально экономит время москвичей и разгружает врачей, позволяя им сосредоточиться на главном - оказании помощи пациентам, - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин опубликовал видеоролик, в котором рассказывается о цифровизации московского здравоохранения. Главное хранилище данных о здоровье горожан - Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) сегодня охватывает сотни медицинских учреждений Москвы. Информацию о пациентах в ней хранят перинатальные центры, поликлиники, родильные дома, центры паллиативной помощи. Сейчас в системе заведено более 15 миллионов электронных медицинских карт с записями о здоровье пациентов. Доступ к электронным медкартам оформили более 7 миллионов москвичей, из них постоянно просматривают записи на смартфоне около 1,4 миллионов жителей города.

Еще один популярный среди москвичей раздел – это «Дневник здоровья». В нем, например, могут оставлять данные о своем самочувствии пациенты, сделавшие прививку против COVID-19. На сегодняшний день горожане уже внесли в «Дневник здоровья» более ста миллионов записей.

Еще один важный сервис, помогающий врачам в их работе, - Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). Он был запущен в 2015 году. За минувшие годы в него загрузили более 15,5 миллионов результатов исследований лучевой диагностики. К системе ЕРИС имеют доступ все цифровые диагностические устройства московских медицинских организаций.

С марта 2020 года в столице заработал телемедицинский центр. Его эксперты удаленно наблюдают за пациентами с коронавирусной инфекцией, проходящими лечение на дому. За месяцы пандемии COVID-19 врачи центра устроили онлайн свыше 2,3 миллионов консультаций.

В Москве также создана система поддержки принятия врачебных решений. Она помогла поставить пациентам более 2,6 миллионов предварительных диагнозов. Работа сервиса основана на сборе жалоб пациентов. Система автоматически обрабатывает данные и предлагает врачу три наиболее вероятных варианта диагнозов, а также способы лечения. Благодаря этому сервису среднее время назначения диагностических исследований уменьшилось в десять раз.

Ранее Сергей Собянин отметил, что столичная система здравоохранения доказала свою способность противостоять пандемии коронавируса. Об этом мэр Москвы заявил 22 декабря во время ежегодного отчета перед депутатами Московской городской Думы. Глава города подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием и для простых горожан, и для бизнес-сообщества Москвы. Коронавирусом в столице переболели более 2 миллионов человек. Мэр напомнил, что без медицинской помощи не остался ни один москвич, заболевший ковидом. При этом в столице была сохранена служба оказания плановой медицинской помощи.