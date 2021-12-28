В Москве запущен юбилейный тысячный электробус

Юбилейный транспорт оформили в экологичном стиле: его дизайн посвящен охране природы и «зеленым» облигациям. Фото: кадр видео.

В столице вышел на маршрут тысячный электробус. Юбилейный транспорт оформили в экологичном стиле: его дизайн посвящен охране природы и «зеленым» облигациям.

- В город вышел 1000-й юбилейный электробус - узнаете его по зеленому цвету. Он посвящен «зеленым» облигациям и экоповестке, - говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам вице-мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, тысячный электробус собран российскими производителями. Он сошел с конвейера ПАО «КамАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Всего по Москве будут курсировать три электробуса с «зеленым» оформлением. Предполагается, что за три месяца их пассажирами станут около 400 тысяч москвичей. Максим Ликсутов сообщил, что в следующем году столица приобретет еще 500 новых электробусов.

- Пока российский рынок устойчивого финансирования только формируется, «зеленые» облигации уже высоко востребованы. Все средства от их выпуска будут направлены на закупку электробусов и строительство станций Большой кольцевой линии метро. Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей, - рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Новый вид наземного городского транспорта – электробус появился в Москве в 2018 году. Инновационный автобус на электрической тяге является экологичным, маневренным и безопасным. Такой транспорт не привязан к контактной сети, он заряжается на конечных остановках и в парках. Современные автобусы комфортны для пассажиров: они низкопольные, с климат-контролем, USB-зарядками и информационными экранами. На сегодняшний день электробусы работают на 66 городских маршрутах.

По словам представителей департамента транспорта столицы, за три года электробусы помогли сократить общее число выбросов на 600 тысяч тонн. Они перевезли более 150 миллионов человек, проехав по Москве более 60 миллионов километров. Предполагается, что в 2024 году количество электробусов должно достигнуть 2,2 тысячи. До 2030 года планируется полностью заменить все городские автобусы электробусами. С сентября 2022 года в Москве также начнётся тестирование водородного электробуса, а до 2023 года в столице появится центр по созданию данного вида транспорта.

Московское правительство активно развивает экологические программы. Ранее Сергей Собянин рассказал, что в городе будет запущен аналог программы реновации для нерационально используемых промышленных зон. Об этом мэр заявил, выступая 22 декабря с ежегодным отчетом перед Московской городской думой.

- Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы уже приступили, – сообщил мэр столицы.

По словам главы города, для реализации проекта планируется привлечь около 7 триллионов рублей инвестиций. Это позволит создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а жителям районов за пределами Третьего транспортного кольца найти комфортное жилье.