В Москве возник ажиотажный спрос на новогодние подарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины декабря трафик на московских дорогах стал заметно напряжённее. Жители города отправились в этом году за подарками раньше, чем обычно. Лидером спроса стала компьютерная техника. С 13 по 19 декабря среднесуточный оборот таких магазинов составил 535,7 миллиона рублей, то есть на 174,7% больше, чем за такую же неделю сентября. А 15 декабря был установлен локальный рекорд. За один день оборот компьютерных магазинов составил 826,4 миллиона рублей — самый высокий показатель с 1 сентября.

«Высокий интерес отмечается и на товары телекома, где среднесуточный оборот с 13 по 19 декабря также вырос на 66% по сравнению с аналогичной неделей сентября до 213,8 миллиона рублей, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует телеграмм-канал «Экономика Москвы». - Магазины, преимущественно торгующие мобильными телефонами и аксессуарами, также увеличили среднесуточную выручку на 27,5% до 395,2 миллиона рублей при аналогичном сравнении периодов. Традиционно популярным подарком остаётся косметика и парфюмерия. С 13 по 19 декабря оборот магазинов этого сегмента увеличился на 132% по сравнению с аналогичной неделей сентября и составил 631 миллион рублей».

По его словам, спрос на мебель, товары для дома, а также одежду и обувь с 13 по 19 декабря по сравнению с той же неделей сентября вырос на 15% до 1,7 миллиарда рублей.

При этом растет выручка московских кафе и ресторанов. За неделю с 13 по 19 декабря среднесуточный оборот предприятий общественного питания составил 1,43 миллиарда рублей. Это на 6,3% выше, чем неделей ранее и на 11,6% больше, чем за такую же неделю в сентябре.