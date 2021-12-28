«Москино» организует для горожан бесплатные показы советских мультфильмов

В программу показов "Москино" вошла классика советской анимации, мультфильмы, любимые не одним поколением россиян. Фото: кадр мультфильма "Умка".

Сеть «Москино» организует бесплатные показы советских мультфильмов на зимнюю тематику. В программу вошла классика советской анимации, мультфильмы, любимые не одним поколением россиян. Посмотреть их жители города могут с 3 по 8 января 2022 года.

- В программу вошли такие мультфильмы, как «Снежная королева», «Умка», «Шайбу! Шайбу!», «Дед Мороз и лето», «Щелкунчик». В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными, для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте «Москино». Там же опубликовано подробное расписание, - приводит пресс-служба мэра и правительства Москвы слова вице-мэра города Натальи Сергуниной.

Показы пройдут в пяти кинотеатрах сети: «Искре», «Полете», «Сатурне», «Туле» и «Спутнике». Присоединиться к просмотру приглашают детей любого возраста и их родителей, а также взрослых поклонников отечественной анимации. Чтобы попасть на сеанс, посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Для санитарной безопасности залы будут заполнены не более, чем на 50%. Записаться на просмотр, а также узнать расписание киносеансов можно на сайте «Москино».

В новогодние праздники москвичей ждет множество интересных и разнообразных мероприятий. Главным событием праздничных каникул станет городской фестиваль «Путешествие в Рождество». Он продлится до 9 января 2022 года на 27 площадках города. Ярмарки-фестивали предлагают москвичам не только новогоднюю торговлю, но и всевозможные развлечения. Например, прокатиться на каруселях или отточить свое мастерство фигурного катания на ледовом катке.

С 25 декабря по 7 января в Гостином Дворе пройдут около 40 детских новогодних представлений. В Храме Христа Спасителя до 9 января ежедневно будут показывать новогодние спектакли для детей (всего их запланировано 68). На Манежной площади с 3 по 18 января будет демонстрироваться экспозиция «Фанерон. Город мечты». Зрители увидят город будущего, о котором создатели шоу расскажут посредством инсталляции, музыки и интерактивов.

Всего праздничные мероприятия запланированы в 1172 учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Они пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.