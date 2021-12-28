Детские поликлиники Москвы в 2022 году полностью перейдут на ведение электронных медкарт

Детские поликлиники Москвы в 2022 году полностью перейдут на ведение электронных медицинских карт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиники Москвы в 2022 году полностью перейдут на ведение электронных медицинских карт. Старые бумажные карточки окончательно уйдут в прошлое, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы со следующего года в полном объеме переводим детские поликлиники на работу исключительно с электронной медицинской картой. Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком. Карту больше нельзя потерять, она не может выцвести, не надо больше ругаться в регистратуре с администратором, чья это собственность - моя или поликлиники. Карта всегда у вас будет под рукой со всем объемом медицинской информации по маленькому пациенту, - рассказала Анастасия Ракова.

Для того, чтобы перевести детские поликлиники на электронные медкарты, город заканчивает оцифровку почти 200 миллионов медицинских документов.

- Уже практически все данные у нас формируются исключительно в электронном виде и по каждому москвичу с самого рождения. Для того, чтобы такой крупный проект реализовать, мы несколько лет проводили оцифровку ретроспективно бумажных детских карт. Это более 200 миллионов документов, и на сегодняшний день практически завершаем эту работу, - рассказала заместитель мэра города.

Врачи московских поликлиник относятся к переменам позитивно. В зданиях медицинских учреждений освобождаются помещения бывших картохранилищ, и медики сами решают, что делать со свободными площадями.

- Картохранилище - это такое большое помещение, которое много места занимает в поликлинике. Мы приняли решение, что как только мы эти бумажные карты вывозим из поликлиники, на этом месте мы сразу организуем то пространство, которое хотят для себя врачи. Очень многие хотят комнаты для совместных переговоров, обучения, какой-то самостоятельной подготовки, где будут компьютеры, аппараты с кофе, кто-то хочет полноценную комнату отдыха, кто-то хочет спортзал. Вот как захотят врачи в каждом конкретном здании, так мы и сделаем, - рассказала Анастасия Ракова.

Новые технологии помогают сделать оказание медицинских услуг более простым и удобным. Уже более 7 миллионов москвичей оформили доступ к электронным медицинским картам, сообщил 28 декабря мэр столицы Сергей Собянин. Главное хранилище данных о здоровье горожан - Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) сегодня охватывает сотни учреждений здравоохранения Москвы. Информацию о пациентах в ней хранят перинатальные центры, поликлиники, родильные дома, центры паллиативной помощи. Сейчас в системе заведено более 15 миллионов электронных медицинских карт с записями о здоровье пациентов. Доступ к электронным медкартам оформили более 7 миллионов москвичей, из них постоянно просматривают записи на смартфоне около 1,4 миллионов жителей города.

Еще один популярный среди москвичей раздел – это «Дневник здоровья». В нем, например, могут оставлять данные о своем самочувствии пациенты, сделавшие прививку против COVID-19. На сегодняшний день горожане уже внесли в «Дневник здоровья» более ста миллионов записей.