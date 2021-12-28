Собянин: В столице в 2022 году откроются еще 50 центров московского долголетия

Клубы для пожилых людей "Московское долголетие" работают в столице с 2019 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице в 2022 году откроются еще 50 центров «Московского долголетия». Об этом мэр Сергей Собянин рассказал на встрече с посетителями городского клуба для людей старшего поколения «Центр московского долголетия «Выхино». Клуб начал свою работу в октябре 2021 года.

- С «Московским долголетием» сейчас проблемы, потому что мы ограничиваем такое плотное общение. Сейчас мероприятия проводят на улицах или в основном в режиме онлайн. Но вот клубную эту историю «Московского долголетия» мы не останавливали. В этом году работает 20 таких клубов. Мы их сделаем практически в каждом районе. 50 таких центров-клубов мы сделаем еще в следующем году. Это большая программа. Клубы будут поближе к дому, будет больше возможностей, - рассказал Собянин, общаясь с жителями района Выхино.

Мэр столицы отметил, что ситуация в Москве из-за пандемии коронавируса остается напряженной. Но, тем не менее, город продолжает жить своей жизнью, которая не остановилась из-за ковида.

- Мы год непросто так прожили: метро строилось, дороги строились; школы строились, поликлиники реконструировались. Все отрасли работали полноценно, - сообщил глава города.

За последнюю неделю в Москве наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по COVID-19. За последнюю неделю очень серьезное уменьшение. Но, тем не менее, все равно надо беречь себя, вакцинироваться, соблюдать санитарные нормы, - предупредил мэр.

Сергей Собянин осмотрел здание центра «Московское долголетие» в Выхино. Местный клуб для людей старшего возраста расположен в двухэтажной пристройке к жилому дому на Рязанском проспекте. Здесь пожилые горожане могут пообщаться, решить насущные вопросы и получить весь спектр социальных услуг. В отличие от традиционных социальных учреждений здесь нет закрытых кабинетов. В открытом пространстве welcome-зоны посетителей встречают консультанты.

Центр занимает общую площадь в 650 квадратных метров. В клубе оборудован актовый зал для организации спектаклей, концертов и творческих встреч. Здесь есть спортивный зал, гостиная с бильярдом, настольным теннисом, шашками, видео- и компьютерными играми. В центре также обустроили тихую гостиную для литературных вечеров. Для посетителей работают творческие мастерские и кулинарная студия.

Напомним, первый центр «Московское долголетие» был открыт в столице в июле 2019 года. Сегодня клубы для пожилых людей работают в 21 районе города. Но стать гостем любого из них могут москвичи и из других районов. Со дня открытия в работе клубов приняли участие более 350 тысяч человек (в том числе и в онлайн-формате). Среди посетителей клубов 75% - это женщины, и 25% - мужчины. Как отмечают организаторы проекта, типичные гости клубов «Московское долголетие» - активные и любознательные пожилые жители города, которые любят проводить время в общении и предпочитают качественный досуг. Сегодня в Москве создано около 900 клубов по интересам (среди них – здоровый образ жизни, развитие, творчество, технологии). Не менее важно, что пожилые люди приходят сюда просто чтобы отдохнуть и пообщаться, познакомиться с новыми людьми и найти друзей.