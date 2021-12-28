В Москве по время стрельбы ранили предпринимателя из Чечни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 декабря В Москве недалеко от ТЦ «Принц Плаза», что на улице Профсоюзной, раздались выстрелы. Стреляли на территории сельскохозяйственного рынка, который расположен поблизости и не обошлось без пострадавших.

Сайт mk.ru узнал подробности происшествия. Все случилось около 13.00. Известно, что 42-летний частный предприниматель Магомед-Эмин Гайлаков что-то не поделил с тремя мужчинами.

Уладить вопрос мирным путем не удалось, в итоге по Гайлакову было произведено несколько выстрелов. Стреляли из травматического оружия и это спасло мужчине жизнь.

Он успел укрыться в своем автомобиле «Форд» и набрать номер полиции, чтобы попросить о помощи.

Он получил незначительные травмы и обратился за помощью к врачам.

Про Гайлакова известно, что ранее он руководил крестьянско-фермерским хозяйством в Чечне. В последнее время был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.