В Подмосковье на подпольной базе изъяли более 6 тонн поддельной красной икры. Фото: оперативная съемка

К новогодним праздникам красная икра один из самых ходовых товаров. К сожалению, порой вместо натурального продукта, попадается фальсификат.

Один из таких цехов, где производили суррогат, обнаружен в подмосковном Реутове. Полицейские пресекли производство и сбыт поддельной красной икры в особо крупном размере.

База была организована на территории промзоны. Над изготовлением икры трудились пятеро мигрантов. У работников не оказалось никаких документов: разрешений на работу в РФ, медицинских книжек.

Продукция, которую упаковывали мигранты, была имитированной, то есть, не имела никакого реального отношения к натуральному продукту, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На баночки с деликатесом приклеивали этикетки несуществующих производителей, а потом поставляли продукцию в российские магазины.

Всего на подпольном производстве полицейские изъяли более 4 тонн готовой расфасованной продукции, более 2,3 тонны имитированной икры, а также рулоны с этикетками и тару, сообщает РИАМО.

Несмотря на опасность нарваться на некачественный продукт и рост цен на красную икру, москвичи не намерены отказываться от деликатеса на новогоднем столе. Спрос на нее растет, несмотря на то, что цена поднялась до исторического максимума.

По данным Росстата, за год цена на продукт выросла на 30%. Килограмм икры стоит более 5000 рублей, сообщает "Москва 24".