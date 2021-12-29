Новые заводы в ОЭЗ Москвы станут центром притяжения квалифицированных кадров

Ввод в эксплуатацию первой очереди завода по производству лекарственных препаратов на производственной площадке «Алабушево». Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы не менее десяти инвестиционных проектов войдут в производственную фазу в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадках особой экономической зоны в «Алабушево» и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем, - отметил заммэра. - Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску. Одни компании только завершают строительство. Другие уже отладили производственные процессы и готовы к выходу на запланированные мощности. Объемы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 миллиарда рублей».

Новые заводы ОЭЗ Москвы станут центром притяжения квалифицированных кадров.

«Предприятия, планирующие открытие в следующем году, создадут порядка полутора тысяч рабочих мест, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70 процентов новых сотрудников».

Основным местом выпуска новой продукции в 2022 году выступит площадка «Печатники», где семь резидентов реализуют проекты в формате brownfield.

«Резиденты используют возможности готовых помещений с инженерной инфраструктурой для более быстрого запуска производства, - сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев. - Такой формат требует меньших вложений и позволяет эффективно работать как крупным компаниям, так и компактным высокотехнологичным производствам. При этом льготный налоговый режим на всех площадках ОЭЗ Москвы дает возможность вкладывать высвободившиеся средства в новые разработки. Так, за все время работы особой экономической зоны «Технополис Москва» резиденты сэкономили 3,4 миллиарда рублей».

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