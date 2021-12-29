По данным налоговых реестров, в Москве с июня 2021 года возобновился рост числа индивидуальных предпринимателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе-ноябре 2021 года оборот малых и средних предприятий (МСП) достиг 2,8 триллиона рублей, что более чем на 40% выше показателей 11 месяцев прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Малый бизнес Москвы восстанавливается после кризиса, его показатели на протяжении практически всего года превышают допандемийные, - отметил заммэра. - С марта 2021 года ежемесячный оборот МСП столицы превышает уровень второй половины 2019 года, а в сентябре он достиг рекордных 355,8 миллиарда рублей. Ограничения на работу большинства отраслей осенью не оказали сильного влияния на деятельность предпринимателей: в октябре оборот малых московских компаний составлял 289,6 миллиарда рублей, в ноябре – 273,4 миллиарда рублей, и эти показатели существенно выше аналогичных месяцев в 2020-м».

В Москве растет и количество субъектов МСП. По данным налоговых реестров, с июня 2021 года возобновился рост числа индивидуальных предпринимателей. На 1 декабря их численность увеличилась на 9% и составила 362 тысячи. При этом растет и число юридических лиц – субъектов МСП. К середине декабря оно выросло на 3% и достигло 421 тысячи. О восстановлении МСП в Москве свидетельствует и рост налогов от специальных налоговых режимов, применяемых малым и средним бизнесом.

«Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения (УСН), одного из наиболее распространенных налоговых режимов для МСП, за 11 месяцев достигли 151,8 миллиарда рублей – на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 39% больше, чем в 2019 году, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - А средства от патентной системы налогообложения, популярной среди индивидуальных предпринимателей, в январе-ноябре этого года достигли 4,1 миллиарда рублей – на 6,7% больше, чем в том же периоде 2020 года».

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