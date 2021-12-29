Сергей Собянин предложил москвичам выбрать названия для новых улиц и станций метро

На платформе «Активный гражданин» запущены 28 голосований. Москвичам предстоит придумать названия для улиц и станций метро.

Москвичи могут сами выбрать названия для новых улиц и станций метро, сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы 29 декабря открыл голосования на портале «Активный гражданин». В социальной сети «ВКонтакте» глава города пригласил жителей столицы поучаствовать в выборе и предложить свои варианты.

- Давайте предложим названия для новых московских улиц и станций метро. Запускаем сразу 28 голосований, - написал мэр.

Посмотреть, где находятся объекты, можно на интерактивной карте на портале «Активный гражданин». Москвичам предстоит придумать названия для 11 улиц, которые появились в ходе строительства новых жилых кварталов. Среди них, например, - новая улица, которая расположится на месте Проектируемого проезда № 5402 в районе Братеево. Сейчас проезд является продолжением Братеевской улицы и частично проходит по территории парка «Братеевская пойма». Рядом расположена река Городня - правый приток Москвы-реки. Еще одна улица появится на карте в Юго-Восточном административном округе Москвы. Она расположена в районе Печатники, на месте Проектируемого проезда № 3683. С одной стороны проезд примыкает к Южнопортовой улице. Сразу девять новых улиц появятся в Западном округе столицы, в районе Раменки, который сейчас активно застраивается. Часть из них расположена в новом жилом квартале между проспектом Генерала Дорохова и Мичуринским проспектом. Москвичам также предлагается дать названия двум бульварам, которые будут построены там же, в Раменках.

Кроме улиц открыты голосования и по новым названиям в московском метрополитене. Жители города могут предложить свои варианты названий для 15 станций столичной подземки. Три новых станции появятся в ТинАО (первая - в поселении Сосенское между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой, она откроется в 2023 году; вторая - вдоль Калужского шоссе недалеко от Армейской улицы, она заработает в 2025 году; третья – также вдоль Калужского шоссе, она откроется в 2024 году). Еще шесть станций появятся на юге Москвы, две – в Северо-Западном административном округе, еще две - на юго-востоке и юго-западе столицы. Новая станция Рублево-Архангельской линии также откроется в Одинцовском районе Московской области. Она будет располагаться вблизи соединения Мякининского шоссе с Московской кольцевой автодорогой. Ввод станции запланирован на 2025 год.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте второго этапа голосований о благоустройстве на портале «Активный гражданин». Глава города также рассказал о проектах, которые планируется реализовать в 2022 году.

- В ноябре - начале декабря на платформе «Активный гражданин» прошла первая волна голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые мы собираемся реализовать в следующем году. В каждом голосовании приняли участие в среднем 175 тысяч человек. Все проекты нашли одобрение москвичей. Сегодня мы начинаем вторую волну голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год, - рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что одним из самых значительных проектов будущего года станет благоустройство Басманного и Красносельского районов.