Мэр Москвы утвердил программу поддержки создания новых гостиниц

В Москве появится больше новых гостиниц. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве будет реализована программа поддержки создания новых гостиниц. Постановление о специальных льготах для инвесторов, желающих построить в столице новые отели, подписал мэр города Сергей Собянин.

- Правительство Москвы реализует программу создания в городе новых гостиниц. Предусмотренными программой мерами поддержки смогут воспользоваться инвесторы, строящие новые гостиницы либо приспосабливающие для этих целей существующие здания, находящие в городской собственности, - сообщила 29 декабря пресс-служба мэра и правительства столицы.

Главная цель программы – обеспечить в Москве развитие гостиничной сети и увеличение номерного фонда. Проект поможет привлечь в отельную отрасль Москвы новые инвестиции, а также эффективно использовать нежилой фонд города.

В рамках программы правительство Москвы предоставит инвесторам льготы по платежам за землю. Кроме того, для размещения гостиниц столичные власти выделяют нежилые здания, находящиеся в собственности города. Первоначальная ставка арендной платы будет определяться по итогам аукциона. Срок аренды составит двадцать лет.

- Однако после проведения необходимых работ по капитальному ремонту объекта или работ по сохранению объекта культурного наследия арендаторы получат право перейти на льготную ставку аренды в размере 1 рубль за 1 квадратный метр, - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться преференциями, застройщики и их объекты должны соответствовать целому ряду критериев. Например, общая площадь отеля должна составлять не менее трех тысяч квадратных метров. В течение года после ввода в эксплуатацию гостиницы должны пройти классификацию, которая определит их соответствие категориям «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд». Не менее 75% от общей площади объекта должно быть отдано под номера для постояльцев. При этом объект нельзя будет использовать под апартаменты для жилья или сдачи. Инвестор обязан открыть гостиницу и начать принимать клиентов не позднее 18 месяцев (при необходимости проведения работ по капитальному ремонту) либо не позднее пяти лет (если ремонтируемое здание является охраняемым объектом культурного наследия).

В пресс-службе подчеркнули, что программа принимается с перспективой увеличения турпотока в Москве. После снятия ограничений на въезд в Россию и с учетом введения электронных виз прогнозируется значительный рост числа туристов.

- В период пандемии коронавируса гостиничная отрасль и туризм в целом оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. В «предковидном» 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 миллиона туристов. В 2020 году столица России могла бы побить этот рекорд, но пандемия остановила рост турпотока. По итогам 2020 года Москву посетили 13,6 миллионов туристов - на 46% меньше, чем в 2019 году. В январе-сентябре 2021 года в столице побывали 14,9 миллионов туристов, а средний уровень загрузки гостиниц составил 61,6%. В перспективе, после снятия ограничений на въезд в Россию с учетом введения электронных виз, прогнозируется значительное увеличение туристского потока, - сообщили в пресс-службе мэра Москвы.