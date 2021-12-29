Собянин объявил о завершении строительства тоннелей Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин объявил о завершении проходки всех тоннелей Большой кольцевой линии метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

Большое кольцо Московского метро замкнулось: проходка тоннелей Большой кольцевой линии столичной подземки завершена. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

- Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 километра тоннелей Большой кольцевой линии метро - самого большого метрокольца в мире. Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня, - рассказал Сергей Собянин, отметив, что этот день навсегда войдет в историю метростроения Москвы.

В начале декабря президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу десять новый станций столичного метро. Движение поездов началось по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской». С их вводом в столичной подземке был установлен рекорд: впервые с 1935 года в московском метро было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность оставляет 70%.

БКЛ – самый масштабный проект в истории мирового метростроения. И это официально подтверждено. 18 марта 2020 года в Москве был зафиксирован мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на строительстве метро. Единовременно тоннели прокладывали 23 щита, из них 13 – на Большой кольцевой линии. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Катаре в 2015 году (тогда на строительстве подземки одновременно работали 20 щитов).

Система тоннелей Большой кольцевой линии объединяет в себе классические однопутные тоннели и новые для Москвы двухпутные тоннели большого диаметра. Двухпутные тоннели расположены на двух участках: от станции «Мнёвники» до станции «Давыдково» и от станции «Текстильщики» до «Кленового бульвара». Всего Большое кольцо имеет 23 пересечения с другими линиями метро и 18 пересечений с МЦД и МЦК. Прокладывая тоннели, метростроевцам приходилось работать так, чтобы не нарушать режим уже действующих станций.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и 3 электродепо, включая существующий участок «Каховская-Каширская». Для сравнения, старая Кольцевая линия столичной подземки имеет протяженность 19,4 километра, на ней расположены 12 станций: это в в 3,5 раза меньше БКЛ. Большое кольцо должно стать самой длинной кольцевой линией метро в мире, по протяженности она обгонит нынешнего мирового чемпиона - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (ее длина 57 км).

Новые технические решения позволят присоединить к БКЛ новые радиусы метро: Рублёво-Архангельскую линию – на станции «Народное Ополчение», Троицкую линию – на станции «Новаторская» и перспективную линию в Бирюлёво и Щербинку – на «Кленовом бульваре. В будущем БКЛ будет иметь 47 пересадок: 23 – на станции метро, 3 – на МЦК, 21 – на станции МЦД и железной дороги. С открытием полноценного движения по Большому кольцу транспортное обслуживание улучшится в 34 районах, где проживает около 1,2 миллиона горожан.