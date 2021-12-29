В Минтрансе Подмосковья рассказали о графике движения автобусов и электричек в новогодние каникулы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минтрансе Московской области рассказали, как будет курсировать общественный транспорт в новогодние каникулы. В праздничные дни на маршруты выйдут 7,5 тысяч автобусов.

31 декабря 2021 года они будут следовать расписанию буднего дня. Последний автобус отправится в три часа ночи, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

1 и 2 января движение по воскресному графику.

С 3 по 6 и 8 января движение по субботнему расписанию.

7 и 9 января воскресный график.

Расписание движений пригородных электричек тоже изменится.

30 декабря они будут ходить, как в пятницу.

31 декабря, с 1 по 8 января – по субботнему графику.

9 января – по графику воскресенья.

На МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января и 7 января поезда будут ходить до 2:30. На МЦД-1 в новогоднюю и рождественскую ночи назначены 10 дополнительных поездов по маршруту Одинцово — Лобня — Одинцово, а также дополнительные маршруты от Белорусского вокзала до Голицыно, от Савеловского вокзала до Лобни и обратно. На МЦД-2 — 14 дополнительных поездов по маршруту Нахабино — Подольск — Нахабино, сообщает РИАМО.

В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с проведением праздничных фейерверков движение транспорта ограничат на некоторых участках, сообщает "Москва 24".