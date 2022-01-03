От шоколада до самолетов: онлайн-экскурсии предприятий Москвы в 2021 году

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

За 2021 год свыше 10 миллионов человек посмотрели более 50 онлайн-экскурсий, а также побывали на 41 производстве машиностроительной, ракетно-космической, пищевой, химической и других отраслей промышленности. Все события проводятся в проекте «Открой#Моспром».

Кроме того, отдельные очные туры в середине декабря состоялись для участников студенческой недели «Моспром Studweek». Тогда заводы посетили около тысячи студентов московских вузов.

«Экскурсии «Открой#Моспром позволяют узнать, как производят московскую продукцию, - от продуктов питания до микрочипов и деталей для современных самолетов, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Первые очные туры в рамках проекта были проведены еще в 2019 году. За три года с работой столичных производителей познакомились около 19 тысяч человек. В 2020 году в связи с ограничениями, связанными с пандемией, была запущена онлайн версия проекта. Такой формат дает возможность еще большему количеству людей открыть для себя столичную промышленность».

Кстати, в экскурсиях участвуют студенты профильных учебных заведений, для них это возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством.

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

«Список столичных предприятий, принимающих участие в проекте «Открой#Моспром», постоянно пополняется, - рассказал руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Только в этом году свои двери для посетителей впервые открыли свыше 20 заводов. К примеру, с тонкостями производства знакомили столичная фабрика «ГалВент» (производитель систем вентиляции для промышленных объектов) и Щербинский лифтостроительный завод».

А каждую третью виртуальную экскурсию в рамках проекта «Открой#Моспром» провели в прямом эфире знаменитости, среди которых артист балета Николай Цискаридзе, дирижер Юрий Башмет, актриса Мария Миронова, певец Сергей Жуков и телеведущий Тимур Родригез(онлайн версии - на сайте проекта).

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